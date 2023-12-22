Что случилось этой ночью: пятница, 22 декабря

Самолет МЧС вылетел с гуманитарной помощью для Газы, ВС РФ сбили два украинских дрона в Курской области, США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны сообщило о поражении двух дронов ВСУ в Курской области. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

- Ил-76 МЧС России вылетел в египетский Эль-Ариш с гуманитарной помощью для Газы. Он доставит 20 тонн продуктов, медикаментов, одеял, одежды и предметов личной гигиены.

- США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы. Теперь парламент Дании должен одобрить соглашение, прежде чем оно вступит в силу. Как ожидается, на это уйдет около года.

- В США считают преждевременными рассуждения о том, удастся ли использовать активы РФ для восстановления Украины. Об этом заявили в Белом доме.