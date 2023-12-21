Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В США не уверены, удастся ли использовать активы РФ для восстановления Украины

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США исходят из того, что восстановление Украины нужно будет проводить, используя российские средства, однако пока рано рассуждать о том, удастся ли направить на эти цели замороженные Вашингтоном и его союзниками активы РФ, заявил в четверг представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Пока что рано об этом рассуждать", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли реально так использовать замороженные активы.

При этом Кирби напомнил о позиции Вашингтона, согласно которой необходимо думать над тем, каким образом вынудить Россию финансировать восстановление Украины.

Он не стал комментировать публикацию The New York Times, в которой утверждается со ссылкой на американские и европейские источники, что администрация президента США Джо Байдена приступила к переговорам с союзниками о возможности использования замороженных российских активов в западных странах для помощи Украине.

"Администрация Байдена (...) начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине", - говорится в сообщении издания.

При этом, согласно источникам, среди американских официальных лиц существует опасение, что в случае подобного прецедента у других стран могут возникнуть сомнения относительно того, хранить ли средства в США.

По данным издания, администрация вместе с G7 изучает, "может ли она использовать свои существующие полномочия или же сначала должна получить одобрение Конгресса для использования этих активов".

Вашингтон Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

В результате стрельбы в центре Праги погибли десять человек

Стрельба произошла в центре Праги

Стрельба произошла в центре Праги

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });