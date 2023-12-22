Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Литва внесла в санкционные списки не работающую несколько лет "внучку" ГТЛК

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Компания по покупке и лизингу самолетов GTLK Lietuva 01, входящая в структуру российской "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), пополнила список литовских компаний, в отношении которых действуют международные санкции, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

В сообщении говорится, что GTLK Lietuva 01 подпала под ограничения из-за ее связей с ГТЛК, которая предоставляет финансовые услуги компаниям воздушного, железнодорожного и водного транспорта в России.

ГТЛК с 2022 года находится в санкционных списках ЕС, США, Великобритании.

По данным Реестрового центра Литвы, GTLK Lietuva 01 подпала под санкции ЕС в конце октября этого года.

100% акций литовской компании контролирует GTLK Europe DAC, зарегистрированная в Ирландии и принадлежащая ГТЛК, которая контролируется министерством транспорта РФ.

GTLK Lietuva 01, созданная в 2014 году, последние отчеты о деятельности представила в Реестровый центр в 2020 году, более ранние документы показывают, что компания не получала доходов с 2018 года. В отчете за 2020 год компания указала, что не ведет никакой деятельности и будет ликвидирована к концу 2021 года.

Связаться с литовской компанией BNS не удалось.

По данным СРФП, в настоящее время в Литве действуют различные ограничения в отношении 17 компаний из-за их связей с находящимися под санкциями российскими и белорусскими лицами.

ГТЛК Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

Что случилось этой ночью: пятница, 22 декабря

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });