Литва внесла в санкционные списки не работающую несколько лет "внучку" ГТЛК

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Компания по покупке и лизингу самолетов GTLK Lietuva 01, входящая в структуру российской "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), пополнила список литовских компаний, в отношении которых действуют международные санкции, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

В сообщении говорится, что GTLK Lietuva 01 подпала под ограничения из-за ее связей с ГТЛК, которая предоставляет финансовые услуги компаниям воздушного, железнодорожного и водного транспорта в России.

ГТЛК с 2022 года находится в санкционных списках ЕС, США, Великобритании.

По данным Реестрового центра Литвы, GTLK Lietuva 01 подпала под санкции ЕС в конце октября этого года.

100% акций литовской компании контролирует GTLK Europe DAC, зарегистрированная в Ирландии и принадлежащая ГТЛК, которая контролируется министерством транспорта РФ.

GTLK Lietuva 01, созданная в 2014 году, последние отчеты о деятельности представила в Реестровый центр в 2020 году, более ранние документы показывают, что компания не получала доходов с 2018 года. В отчете за 2020 год компания указала, что не ведет никакой деятельности и будет ликвидирована к концу 2021 года.

Связаться с литовской компанией BNS не удалось.

По данным СРФП, в настоящее время в Литве действуют различные ограничения в отношении 17 компаний из-за их связей с находящимися под санкциями российскими и белорусскими лицами.