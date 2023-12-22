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Американский "грузовик" Cygnus отстыковался от МКС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в пятницу расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Отстыковка "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была осуществлена в 08:07 по времени Восточного побережья США (16:07 по московскому). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

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Cygnus, находившийся в составе станции более 4,5 месяца, забрал с собой мусор и отходы. Он пробудет в автономном полете до января, после чего сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Выведенный 2 августа на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus доставил на МКС около 3,7 т груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

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Это был уже 19-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них (в 2014 году) был неудачным, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Ранее в пятницу (по московскому времени) от МКС отстыковался многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Он должен будет совершить приводнение в Атлантике в районе Флориды. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом около 1,6 т.

Cygnus МКС
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