Космический корабль Cargo Dragon приводнился в Атлантике

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе вблизи Флориды, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ранее в пятницу по московскому времени он отстыковался от Международной космической станции. После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 12:33 по времени Восточного побережья США (в 20:33 по Москве) совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе вблизи побережья Флориды к югу от города Таллахасси. После приводнения она будет поднята на борт спасательного судна компании SpaceX.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставила на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом около 1,6 тонн.

Сейчас Cargo Dragon - единственный корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Корабль находился в составе МКС с 11 ноября. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. "Грузовик" доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Первоначально корабль должен был расстыковаться с МКС еще 14 декабря. Однако из-за непогоды в районе приводнения она семь раз переносилась.

Это уже девятый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

С октября 2012 года по ноябрь 2023 года компания SpaceX осуществила 29 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В пятницу МКС также покинул грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman.

В настоящее время к МКС пристыкованы грузовые корабли Роскосмоса "Прогресс-85", "Прогресс-86", российский и американский пилотируемые корабли - "Союз МС-24" и Crew Dragon 7.