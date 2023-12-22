Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Швейцария присоединилась к части мер из 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии в пятницу объявили, что вслед за ЕС расширили антироссийские ограничительные меры, добавив дополнительные физические и юридические лица в санкционный список, общается на сайте правительства.

"Швейцария приняла ограничения, которые ЕС ввел в связи с действиями России на Украине. (...) Министерство экономики расширило санкции на 61 физлицо и 86 компаний и организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры вступили в силу 21 декабря в 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

В документе не говорится об одобрении в Швейцарии других положений, вошедших в 12-й санкционный пакет ЕС, в частности, касающихся российских алмазов.

При этом в нем указывается, что еще в начале российской военной операции на Украине "импорт Швейцарией алмазов российского происхождения значительно сократился. Кроме того, Швейцария напрямую не импортирует природные и искусственные алмазы из России".

18 декабря ЕС ввел 12-й пакет санкций в отношении РФ. Он включает запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; принято решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, он распространяется на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Помимо этого, ЕС также запретил на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Ограничения также вводились на "предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства".

Евросоюз ввел санкции против 61 физического лица, включая главу Алтая Олега Хорохордина и Башкирии Радия Хабирова, членов ЦИК, а также Илью Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В санкционные списки также попали 86 российских компаний и организаций, среди них - "Спецмаш", "Челябинский тракторный завод", "Уралтрансмаш", "Пермский пороховой завод", "Оборонлогистика", "Ростехкомплект", а также телеканалы "Спас" и "Царьград".

ЕС РФ Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ОПК РФ

Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией

Власти Польши заявили о планах усилить границу с Белоруссией

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

Что случилось этой ночью: пятница, 22 декабря

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });