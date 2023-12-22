Швейцария присоединилась к части мер из 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии в пятницу объявили, что вслед за ЕС расширили антироссийские ограничительные меры, добавив дополнительные физические и юридические лица в санкционный список, общается на сайте правительства.

"Швейцария приняла ограничения, которые ЕС ввел в связи с действиями России на Украине. (...) Министерство экономики расширило санкции на 61 физлицо и 86 компаний и организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры вступили в силу 21 декабря в 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

В документе не говорится об одобрении в Швейцарии других положений, вошедших в 12-й санкционный пакет ЕС, в частности, касающихся российских алмазов.

При этом в нем указывается, что еще в начале российской военной операции на Украине "импорт Швейцарией алмазов российского происхождения значительно сократился. Кроме того, Швейцария напрямую не импортирует природные и искусственные алмазы из России".

18 декабря ЕС ввел 12-й пакет санкций в отношении РФ. Он включает запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; принято решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, он распространяется на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Помимо этого, ЕС также запретил на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Ограничения также вводились на "предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства".

Евросоюз ввел санкции против 61 физического лица, включая главу Алтая Олега Хорохордина и Башкирии Радия Хабирова, членов ЦИК, а также Илью Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В санкционные списки также попали 86 российских компаний и организаций, среди них - "Спецмаш", "Челябинский тракторный завод", "Уралтрансмаш", "Пермский пороховой завод", "Оборонлогистика", "Ростехкомплект", а также телеканалы "Спас" и "Царьград".