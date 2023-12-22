Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ОПК РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал исполнительный приказ, дающий возможность вводить санкции против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского ОПК, сообщает Белый дом.

"Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли (...) разрешается принимать меры в отношении иностранных финансовых структур, если выяснится, что эти структуры проводили или облегчили любые существенные транзакции (...) в таких сферах экономики России, как технологии, оборона, строительство, космос, если выясняется, что такая деятельность помогала российскому оборонно-промышленному комплексу", - говорится в документе.

Также санкции возможны в случае содействия передаче России продукции для российского ОПК или предоставления ему услуг.

Министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя распоряжение Байдена, отметила в заявлении, что "мы рассчитываем, что финансовые структуры предпримут все возможные усилия, чтобы убедиться, что не помогают России, сознательно или нет, в обходе санкций". "Мы без колебаний будем применять предоставленные нам новые инструменты, чтобы принимать решительные точечные меры против любых финансовых структур, которые помогают поставкам для российской оборонной промышленности", - заверила она.

Подписание этого приказа ранее анонсировали американские СМИ со ссылкой на источники. Источники Bloomberg говорили, что в результате "банки могут столкнуться с серьезными финансовыми наказаниями за ведение бизнеса с фирмами, уже попавшими под санкции за связи с Россией, независимо от того, знают они об этом или нет".

В предстоящие несколько недель американские чиновники будут информировать банки Европы и США о новой политике.