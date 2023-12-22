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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Байден разрешит санкции против банков за сделки в интересах российского ОПК

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 22 декабря должен подписать указ, который позволит вводить санкции в отношении зарубежных банков, оказывающих, по мнению Вашингтона, содействие оборонной сфере России, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

По их словам, администрация Байдена планирует принять жесткие меры против банков и компаний, оказывающих финансовые услуги, которые помогают России уклоняться от строгих санкций в отношении доступа к военным технологиям и оборудованию.

Своим решением Байден даст полномочия Минфину применять санкции в отношении банков и других финансовых учреждений, позволяющих проводить такие транзакции.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников уточнил, что новые меры означают, что "банки могут столкнуться с серьезными финансовыми наказаниями за ведение бизнеса с фирмами, уже попавшими под санкции за связи с Россией, независимо от того, знают они об этом или нет".

В предстоящие несколько недель чиновники США будут уведомлять американские и европейские банки о новой политике, а также призовут их принять меры, чтобы не допустить нарушения правил.

Джо Байден США Минфин ОПК
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