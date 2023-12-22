В России новые санкции против морепродуктов назвали проблемой для рынка США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новые санкции Минфина США против российской рыбы и морепродуктов болезненны, в первую очередь, для американского рынка рыбы, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он напомнил, что за последние 20 лет рыба стала одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров - сразу после зерна.

"Поэтому экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры на пути устоявшихся торговых потоков разрушают мировой рыбный рынок в целом, создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции, - заявил он журналистам. - Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия. Но последствия будут масштабнее".

По словам Зверева, введенные меры болезненны, прежде всего, для рыбного рынка США. "Острая "крабовая недостаточность", возникшая после введенного в прошлом году запрета, уже привела к росту цен на крабов в ритейле и HoReCa в самих США, - сказал он. - За минувшие десять лет вылов трески в США снизился вдвое и баланс поддерживался в том числе за счет импорта".

"Импорт минтая из России в США постепенно иссякал, начиная с 2014 года. На американский рынок горбуши российские рыбаки и прежде не стремились. Так что болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", - заявил он.

Минфин США, получив новые полномочия от президента Джо Байдена, расширил запрет на ввоз из России рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения.

Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет действует с сегодняшнего дня и распространяется на рыбу и крабов, выловленных в российских водах либо судами под российским флагом, продукцию из этой рыбы, частично или полностью произведенную на территории России.

Таким образом, запрет затрагивает в том числе продукцию из третьих стран, произведенную с использованием российской рыбы и крабов.

Запрет на поставки рыбы и морепродуктов непосредственно из России был введен США еще в марте 2022 года.

Новые ограничения до 21 февраля 2024 года не будут распространяться на договоры, которые были заключены ранее 22 декабря этого года, указано в лицензии, дополняющей запрет OFAC.