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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Санду объявила о планах вновь баллотироваться в президенты Молдавии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на новый срок.

"Несколько лет назад мы вместе начали путь преобразования Молдавии в лучшую страну. За три года мандата нам удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, у нас правительство, близкое к народу, также нам удалось начать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз", - сказала глава государства в воскресенье в обращении по случаю третьей годовщины вступления в должность президента.

"Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году", - заявила она.

Президент также обратилась с просьбой к парламенту инициировать следующей осенью организацию референдума по вопросу направления развития Молдавии.

Санду одержала победу на выборах президента в ноябре 2020 года, получив тогда 57,74% голосов избирателей, ее соперник Игорь Додон заручился поддержкой 42,26% участников голосования.

Молдавия Майя Санду
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