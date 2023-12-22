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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к созданию в секторе Газа условий для режима прекращения огня и обеспечения безопасного доступа гуманитарной помощи в анклав.

За резолюцию проголосовали 13 стран, США и Россия воздержались.

Перед голосованием постпред России в ООН Василий Небензя предложил поправку к проекту резолюции, подразумевающую замену формулировки с "создания условий для режима прекращения огня", на "приостановку огня для обеспечения безопасного и бесперебойного доступа гуманитарной помощи". В пользу этой поправку высказались 10 стран, 4 воздержались, США проголосовали против, таким образом, заветировав предложение.

Ранее AP, ссылаясь на проект резолюции, сообщало, что изначально она призывала к срочному прекращению боевых действия в секторе Газа, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в анклав. Однако в США заявили, что не могут поддержать резолюцию с подобной формулировкой, а потому этот пункт, заменили на "приостановку боевых действий". Однако, как сообщают ближневосточные СМИ, в финальной версии формулировка вновь была изменена на "создание условий для устойчивого прекращения боевых действий".

Еще одним пунктом, который стал объектом дискуссий, оказался призыв к созданию ООН механизма отслеживания поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи и ее распространения. В результате его изменили на призыв к генсеку ООН назначить старшего координатора по гуманитарным вопросам для отслеживания гумпомощи.

Также в резолюции ХАМАС призывают немедленно освободить всех заложников без каких-либо условий. Более того, в резолюции вновь повторяется призыв СБ ко всем сторонам о соблюдении международного гуманитарного права. Особое внимание уделяется защите мирных граждан и инфраструктуры, необходимой для их жизнедеятельности, в частности, больниц, школ, мест поклонения и объектов ООН.

Хроника 07 октября – 22 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Василий Небензя СБ ООН США ХАМАС сектор Газа
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