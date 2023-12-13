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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в Газе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН (ГА ООН) поддержала подготовленный 21 арабской страной проект резолюции, призывающий к прекращению огня в секторе Газа в гуманитарных целях.

Из 193 стран-членов ООН 153 поддержали проект резолюции, 10 проголосовали против и еще 23 воздержались.

В тексте документа, помимо прочего, содержится призыв немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, а также требование соблюдать международное законодательство, особенно в отношении защиты гражданского населения.

При этом ГА ООН не приняла предложенные Австрией и США поправки к резолюции. Так, поправка Австрии содержала фразу "удерживаемые ХАМАС и другими группировками" в отношении заложников, которые все еще находятся в секторе Газа, а также слово "немедленно" в отношении обеспечения гуманитарного доступа.

США предлагали фразу, осуждающую "гнусные террористические атаки ХАМАС, которые произошли в Израиле начиная с 7 октября 2023 года, и захват заложников" в качестве первого пункта документа.

СМИ, ознакомившиеся с документом, сообщают, что он похож на проект резолюции ОАЭ в СБ ООН, на который США на прошлой неделе наложили вето. В нем выражается серьезная озабоченность в связи с "катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа". Проект призывает стороны к немедленным перемирию и освобождению заложников без каких-либо условий.

США заветировали этот проект резолюции в связи с тем, что в нем не осуждались действия ХАМАС 7 октября и не отмечалось право Израиля на самозащиту.

На ГА ООН ни у одной страны нет права вето, однако принятые ей резолюции ни к чему не обязывают.

Помимо прочего, 11 декабря делегация представителей стран-членов СБ ООН посетила КПП "Рафах" с египетской стороны. В состав делегации вошли представители России, Китая, Великобритании и всех непостоянных членов СБ ООН, кроме Габона. США и Франция от поездки отказались.

В октябре ГА ООН уже поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Тогда 121 страна поддержала резолюцию, 14, включая США, выступили против и 44 воздержались.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Хроника 07 октября – 13 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Генассамблея ООН Израиль ХАМАС
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