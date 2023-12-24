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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В боях в секторе Газа за последние 48 часов погибли 14 израильских военных, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на власти Израиля.

В сообщении отмечается, что это одни из самых тяжелых потерь израильской армии за время стартовавшей в октябре операции против ХАМАС в Газе.

В общей сложности в ходе этой операции, по утверждению властей, погибли 153 военнослужащих. Это больше, чем во время боевых действий Израиля в Ливане в 2006 году (119 погибших). Если же считать израильские потери с учетом не только боев в Газе, но и предшествовавшего им нападения ХАМАС на Израиль, то общее число погибших военных, по данным властей, - 486 человек. Кроме того, погибли 68 сотрудников полиции.

По информации палестинских медслужб, операция в Газе привела к гибели более 20 тыс. человек, 8 тыс. из них - дети. Еще около 56 тыс. палестинцев получили ранения.

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 24 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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