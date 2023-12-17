Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов из-за непогоды

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для грузовиков, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, "запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 16:30 по московскому времени 17 декабря до особого распоряжения".

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.