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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов из-за непогоды

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для грузовиков, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, "запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 16:30 по московскому времени 17 декабря до особого распоряжения".

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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