Мир встретил Рождество по григорианскому календарю

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Католики, протестанты и представители некоторых православных церквей отмечают в понедельник Рождество; ночью в соборе Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск провел рождественскую мессу, во время которой поздравил верующих с праздником.

Понтифик также обратил внимание на палестино-израильский конфликт, призвав стороны к миру.

"Сегодня наши сердца в Вифлееме, где князь мира (Иисус Христос) вновь отвергается тщетной логикой войны, вооруженным столкновением, которое даже сегодня не дает ему найти место в мире", - приводит его слова Vatican News.

В Вифлееме местные власти приняли решение отменить крупные празднования в знак солидарности с палестинским населением. В итоге город, который обычно в это время наполнен туристами, оказался пустым и тихим. На улицах не развешаны украшения, а рождественская ель на центральной площади отсутствует.

Конфликт в секторе Газа повлиял и на празднования в Европе. Во многих странах власти ужесточили меры безопасности из-за вероятности террористических атак в праздничное время. Во Франции было увеличено число полицейских и жандармов в церквях. В соседней Германии в Кёльнском соборе в субботу прошли обыски, так как поступили сообщения, что исламистская группировка готовит атаку либо на Рождество, либо на Новый год. Также меры безопасности ужесточили в австрийской Вене.

Природа угрозы неизвестна, однако член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон заявляла ранее в этом месяце, что риск террористических атак повышен на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

В Великобритании Рождество может стать одним из самых теплых за последние годы: метеобюро королевства предполагает, что в понедельник в некоторых частях Великобритании температура воздуха может подняться до 14 градусов по Цельсию. В настоящее время в Лондоне 13 градусов тепла.

Также в Британии король Карл III обновил традицию новогодних обращений, поздравив подданных на фоне живой рождественской ели, которую позже вновь посадят в землю. Дерево украшено экологически чистыми украшениями: игрушками из древесины, высушенными апельсинами, шишками и бумажными фигурками. Обращение будут транслировать в 15:00 (18:00 мск).

Тем временем Санта Клаус, перемещение которого традиционно отслеживает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), уже доставил более 7 млрд подарков по всему миру. Согласно онлайн-карте НОРАД, Санта Клаус побывал в большинстве европейских стран, в Австралии и Африке и сейчас находится над западной частью США.

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