Папа римский в Рождество призвал к мирному урегулированию и отказу от оружия

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в обращении "К городу и к миру" (Urbi et Orbi) призвал стремиться к миру во всем мире, сообщает в понедельник портал Vatican News.

Понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра, призвал сказать "да" миру и "нет" войнам. Он также призвал сказать "нет" оружию. По его мнению, добиться мира сложнее, когда "производство и продажа оружия находятся на подъеме".

Франциск вновь помолился за окончание палестино-израильского конфликта и выразил соболезнования жителям сектора Газа и всего региона. Он также отметил, что его "сердце скорбит о жертвах гнусной атаки (ХАМАС против Израиля - ИФ) 7 октября", а также призвал освободить заложников, которых ХАМАС держит в секторе Газа.

Папа римский также отметил, что молится за благополучие людей в других странах, таких как Сирия, Йемен, Ливан и Украина.

Помимо прочего, понтифик сообщил, что помолился за то, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к стабильному миру, особенно посредством реализации гуманитарных программ.