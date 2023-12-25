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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Нигерия и Конго заявили о приверженности ОПЕК после выхода Анголы из организации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Нигерия и Конго подтвердили свою приверженность ОПЕК после того, как Ангола объявила о выходе из организации.

В ходе последнего заседания альянса ОПЕК+ в начале декабря три этих страны спорили с остальными участниками о квотах на добычу. Договоренности с трудом были достигнуты, но на прошлой неделе официальное информагентство Анголы ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де Азеведу заявило о выходе из ОПЕК, что повлекло за собой рассуждения на рынке о потенциальном прекращении членства и других государств.

Как говорится в заявлении министра нефтяных ресурсов Нигерии Хейнекена Локпобири, "я рад подтвердить непоколебимую приверженность ОПЕК в то время, когда мы находимся в ситуации динамичного развития мирового энергетического сектора".

В свою очередь, министр нефти Конго Бруно Итуа также распространил заявление о приверженности страны "стратегической политике, определенной генеральным секретарем ОПЕК и ОПЕК+", и усилиям по стабилизации и содействию устойчивому развитию нефтяных рынков.

"Кроме того, Конго подчеркивает удивительную гармонию, царящую среди членов ОПЕК и министерской конференции ОПЕК+. Эта гармония отражает нашу общую приверженность и общую готовность работать вместе для достижения взаимовыгодных целей. Республика Конго привержена продолжению тесного и конструктивного сотрудничества со всеми странами-участницами", - подчеркнул министр.

Ангола Конго Нигерия ОПЕК
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