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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Иракская шиитская группировка заявила об ударе по базе войск США в Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила в понедельник, что нанесла при помощи беспилотников удар по базе в Сирии, на которой размещены, в том числе, американские военные, передает агентство EFE.

"Исламское сопротивление в Ираке" атаковало дронами базу "Зеленая деревня" на территории Сирии", - говорится в коммюнике, которое цитирует EFE.

В группировке отметили, что эта акция является ответом события в секторе Газа, а также "сопротивлением силам американской оккупации в Ираке и во всем регионе".

Агентство EFE отмечает, что эта группировка с октября совершила порядка 80 атак на объекты, связанные с США, в Сирии и Ираке.

США Сирия
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