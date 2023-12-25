Беспилотник атаковал базу с военными США близ аэропорта в Иракском Курдистане

Есть раненые

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотник-камикадзе нанес удар близ аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане по военной базе, где размещены американские военные, сообщает издание ОАЭ The National со ссылкой на представителя иракских военных Яхью Расула.

"Представитель военных заявил, что в результате атаки беспилотника на военную базу с военными США близ аэропорта Эрбиля есть пострадавшие", - информирует издание.

По словам Расула, из-за нападения в аэропорту прервали авиасообщение.

The National отмечает, что это первый раз, когда иракские власти сообщили о раненых в результате подобного нападения.

В этом месяце несколько ракет было выпущено в сторону "зеленой зоны" в Багдаде, где расположено посольство США. По словам представителей иракских служб безопасности, часть ракет упали на территорию посольства, несколько попали в штаб-квартиру Службы национальной безопасности. По их данным, в результате нападения никто не пострадал.

Ранее в понедельник шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что нанесла при помощи беспилотников удар по базе в Сирии, на которой размещены, в том числе, американские военные.

Агентство ЭФЭ отмечало, что эта группировка с октября совершила порядка 80 атак на связанные с США объекты в Сирии и Ираке.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.