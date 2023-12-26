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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Израиль ответил на пуски из Ливана

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по объектам в Ливане, сообщили израильские военные.

"В течение дня армия обороны Израиля нанесла удары по источнику огня и двум пусковым установкам, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильской армии.

Отмечается, что за последние несколько часов зафиксировано два пуска из Ливана в направлении Манары (кибуц на севере Израиля - ИФ).

Кроме того, из Ливана была запущена ракета класса "земля-воздух" по беспилотнику армии обороны Израиля.

"Беспилотник не был поврежден ракетой и успешно выполнил свою миссию", - заявили военные.

Израиль Ливан
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