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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

США пробуют добиться освобождения Уилана и Гершковича через третьи страны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - США продолжают переговоры с третьими странами в поисках способа добиться освобождения задержанных в России американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявила CBS News представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Она заверила, что для президента США Джо Байдена нет более приоритетной задачи, чем возвращение домой "неправомерно задержанных и удерживаемых в качестве заложников за границей" американцев.

Уотсон добавила, что Вашингтон сделал Москве несколько "серьезных предложений" по Уилану и Гершковичу, в том числе одно в декабре, но российская сторона их отклонила. Ранее об этих предложениях упоминал Госдепартамент США.

В ходе "Прямой линии" 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от передачи Уилана и Гершковича и что переговоры об их обмене продолжаются, но американская сторона должна услышать предложения российской стороны.

Бывший морской пехотинец, гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании Пол Уилан 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Он вины не признает, но приговор обжаловать не стал в надежде на обмен. 24 декабря Уилан сказал CBS, что чувствует себя забытым.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Ему вменили сбор сведений, составляющих гостайну, о российском оборонном предприятии по заданию американской стороны.

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