Путин надеется, что с США удастся договориться об обмене заключенными

Переговоры об этом продолжаются, идет поиск договоренностей, которые устроят обе стороны, сказал он

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжает контакты с США о возможном обмене осужденными и арестованными, сообщил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

По его словам, участники этого диалога говорят на понятном друг другу языке, он выразил надежду, что решение обсуждаемых вопросов будет найдено. Путин подчеркнул, что американская сторона должна услышать российскую позицию, и итоговое решение должно удовлетворять обе стороны.

Так он ответил на вопрос о том, возможен ли компромисс в обмене заключенными, в том числе, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который уже 37 недель находится в России под стражей.

"Мы не отказываемся возвращать. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми", - сказал Путин.

Ранее в этот день Мосгорсуд подтвердил решение Лефортовского суда, который продлил арест Гершковичу до 30 января. Журналисту вменяют шпионаж. Он был задержан в конце марта 2023 года. Комментируя его задержания, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Гершковича "взяли с поличным".