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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Блинкен заявил, что США продолжат добиваться освобождения Пола Уилана

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут и впредь добиваться освобождения американского гражданина Пола Уилана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не успокоимся, пока он благополучно не вернется к своей семье, где ему самое место", - подчеркнул Блинкен.

В заявлении, распространенном госдепартаментом США, говорится, что 28 декабря исполняется пять лет с тех пор, как российские власти "неправомерно задержали гражданина США Пола Уилана".

Госсекретарь отметил, что "не проходит и дня без интенсивных усилий правительства США по возвращению Пола домой".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Энтони Блинкен Пол Уилан
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