Ответ Москвы на расширение Сеулом санкций не обязательно будет симметричным

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Расширение антироссийских рестрикций Южной Кореей - недружественный шаг, Москва оставляет за собой право на ответ, который не обязательно будет симметричным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это недружественный шаг, он принят по указке Вашингтона. Он не просто вызывает глубокое сожаление, он идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому взаимодействию России и Республики Корея.

"Безусловно, это негативно скажется на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем не обязательно симметричного характера. И пусть потом не удивляются", - добавила официальный представитель МИД РФ.

26 декабря Южная Корея объявила о расширении на 682 наименования перечня подлежащих экспортному контролю товаров и технологий, которые будет запрещено поставлять в Россию без специального разрешения. Третий пакет антироссийских санкций Сеула вступит в силу в начале 2024 года.