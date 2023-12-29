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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Эсминец ВМС США перехватил беспилотник и противокорабельную ракету хуситов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американский эсминец USS Mason сбил беспилотник и противокорабельную ракету на юге Красного моря, запущенные йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным американских военных, ни одно из 18 судов, находившихся в районе, а также члены их команд не пострадали.

"USS Mason сбил один дрон и одну противокорабельную ракету в южной части Красного моря, которые были запущены хуситами 28 декабря между 17:45 и 18:10 (по времени (столицы Йемена) Саны)", - говорится в сообщении.

В Командовании отметили, что это уже 22-я атака хуситов против международного судоходства с 19 октября.

В настоящее время Аденский залив, находящийся к югу от Красного моря вблизи Йемена, патрулируют авианосец USS Dwight Eisenhower, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney и USS Mason, USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям на торговые суда в Красном море.

ВМС США Йемен США
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