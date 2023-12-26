Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в ходе неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"Обсуждены вопросы, касающиеся повестки мира между Арменией и Азербайджаном", - сказала Багдасарян Общественному телевидению Армении.

По ее словам, обсуждение прошло "в двустороннем формате".

Ранее во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что мир между Ереваном и Баку "никогда не был так близок".

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу в кулуарах саммита, что Алиев и Пашинян констатируют готовность к финализации мирного договора.

Так он отреагировал на вопрос, не рискованно ли собирать противоборствующие стороны в одном месте.

"Здесь никакого риска нет", - сказал Песков.