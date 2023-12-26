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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к "финализации мирного договора", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор", - сказал Песков в интервью Первому каналу в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Так он отреагировал на вопрос, не рискованно ли собирать противоборствующие стороны в одном месте. "Здесь никакого риска нет", - сказал Песков.

25 декабря сообщалось, что Азербайджан направил Армении ответ на последние предложения, касающиеся мирного договора.

Дмитрий Песков Азербайджан Ильхам Алиев Никол Пашинян Армения
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