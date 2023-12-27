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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Американские чиновники обсудили с израильским министром снижение интенсивности операции в Газе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Снижение интенсивности действий армии Израиля в секторе Газа и другая фаза операции против ХАМАС были в центре внимания переговоров в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена, советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, сообщает СNN.

Встреча в Белом доме продолжалась порядка четырех часов.

Как сообщил телеканалу представитель Белого дома, стороны обсуждали вопросы "перехода к другой фазе войны", что предусматривает, в частности, "максимальное сосредоточение внимания на важных объектах ХАМАС".

Стороны также затронули проблемы улучшения гуманитарной ситуации и минимизации ущерба гражданскому населению в ходе боевых действий, освобождения заложников, остающихся у ХАМАС, а также уделили внимание "планированию постконфликтной ситуации в Газе", информирует CNN.

Телеканал напоминает, что официальные лица США добивались, чтобы Израиль "отошел от войны высокой интенсивности, которую он ведет в Газе уже почти три месяца, ее жертвами в секторе стали уже более 20 тыс. человек".

На прошлой неделе Белый дом сообщил журналистам, что Израиль заверил США, что перейдет к операциям меньшей интенсивности, хотя конкретные сроки не назывались.

США Энтони Блинкен Джейк Салливан Израиль Рон Дермер
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