Израильские военные расширили сухопутную операцию в центре сектора Газа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении сухопутной операции в центральной части сектора Газа, сообщает издание The Times of Israel.

Согласно заявлению израильских военных, подразделения вошли в "новые зоны центральной части" анклава, чтобы установить "операционный контроль" над территорией между городом Газа и лагерями беженцев.

В ЦАХАЛ также сообщили о новых авиаударах за четверг по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана после того, как его бойцы осуществили атаки на северные районы Израиля. Согласно израильской армии, ее удары сосредоточились по местам, где размещены пусковые установки "Хезболлы" и другая военная инфраструктура.

В четверг сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, звучали в центральной части Израиля, в том числе Тель-Авиве. Осколок от ракеты попал, в частности, в школу в Тель-Авиве, однако никто из учеников и преподавателей не пострадал.

На фоне активизации боевых действий в секторе Газа стороны конфликта пока так и не смогли достичь соглашения об освобождении заложников. Движение ХАМАС распространило заявление, в котором говорится, что оно не согласится освободить заложников или даже вести переговоры по этому вопросу до окончания боевых действий.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что гуманитарный кризис продолжает усугубляться. Он отметил: "Я уже сбился со счета, сколько раз я думал, что кризис в Газе не может еще больше ухудшиться, но это происходит снова".

В ВОЗ также указали, что на севере сектора Газа не осталось ни одной функционирующей больницы из-за нехватки топлива, медикаментов и сотрудников.

Накануне медслужбы сектора Газа сообщили, что число жертв с 7 октября превысило 20 тыс. человек.

Ситуация остается напряженной в районе Красного моря из-за действий йеменских мятежгников-хуситов. Ранее они пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в четверг заявил: "Мы продолжаем сотрудничать с нашими партнерами, чтобы обеспечить необходимые условия для свободы навигации в Красном море".

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море в связи с нападением на суда повстанцев-хуситов из Йемена. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.