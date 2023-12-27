Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Минск продлил эмбарго на ввоз продовольствия из западных стран на 2024 год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до конца 2024 года эмбарго на ввоз сельхозпродукции и продуктов питания из западных стран, которые применяют санкции в отношении официального Минска.

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в постановлении белорусского Совмина, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось. В перечне два десятка позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи. Ранее власти вводили частичные изъятия из перечня.

В список недружественных к Белоруссии стран включены страны Евросоюза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.

Белоруссия Евросоюз США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

В турецком парламенте возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });