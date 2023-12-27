Минск продлил эмбарго на ввоз продовольствия из западных стран на 2024 год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до конца 2024 года эмбарго на ввоз сельхозпродукции и продуктов питания из западных стран, которые применяют санкции в отношении официального Минска.

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в постановлении белорусского Совмина, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось. В перечне два десятка позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи. Ранее власти вводили частичные изъятия из перечня.

В список недружественных к Белоруссии стран включены страны Евросоюза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.