США продлили санкции в отношении Белоруссии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил на год санкции против Белоруссии, уведомление об этом уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Первые санкции в отношении Белоруссии 16 июня 2006 года ввел президент Джордж Буш. 9 августа 2021 года президент Джо Байден расширил рамки их применения, что обосновывалось ходом и результатами выборов президента Белоруссии 2020 года, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, а затем - поддержкой Минском военной операции России на Украине.