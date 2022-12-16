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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Белоруссия продлила до июня эмбарго на ввоз западных продуктов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до 30 июня 2023 года эмбарго на импорт продовольственных товаров из "недружественных" стран. Такое постановление Совмина опубликовано на национальном правовом портале и вступит в силу 1 января 2023 года.

Запрет на импорт продуктов был введен в начале 2022 года, летом его продлили на полгода.

Новое постановление уточнило контрсанкции. Из него следует, что запрещен ввоз в страну овощей (картофель, лук репчатый, капуста, морковь, свекла), орехов и яблок.

Продэмбарго первоначально включало запрет на ввоз 18 видов товаров, в том числе мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочной продукции (кроме специализированной из безлактозного молока), фруктов и орехов, колбасы, кондитерских изделий, овощей.

В июне 2022 года правительство смягчило введенные ограничения и разрешило импортерам ввозить из "недружественных" стран, абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы, хурму. Из списка также были исключены яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий болгарский перец, салат-латук, руккола, мангольд, шпинат. В сентябре импортерам разрешили ввозить в Белоруссию клементины, киви, пекинскую капусту и стеблевой сельдерей.

Первоначально эмбарго касалось товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Затем в перечень включили Лихтенштейн и Сербию.

Белоруссия Совмин Евросоюз США
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