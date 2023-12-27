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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Иране раскритиковали доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами назвал политически мотивированными выводы, представленные в докладе МАГАТЭ о ситуации с производством обогащенного урана в Иране, сообщает в среду агентство "Тасним".

Эслами заявил журналистам, что в докладе МАГАТЭ не было ничего нового, и все это "уже упоминалось в докладе председателя Совета управляющих". По его словам, доклад нужен только чтобы поднять шумиху в СМИ и отвлечь внимание от тяжелой политической ситуации, связанной с конфликтом в секторе Газа.

Глава организации заверил иранский народ, что ОАЭИ не предпринимала "никаких новых шагов" и продолжает действовать в соответствии с ее действующими правилами.

Во вторник западные СМИ, ознакомившиеся с докладом МАГАТЭ, сообщали, что Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана. По данным агентства, страна вышла на уровень в девять килограммов в месяц.

Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на диверсию на ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.

СВПД заключила в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран. Соглашение предусматривало снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

Иран МАГАТЭ
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