Четыре страны осудили Тегеран за ускорение производства высокообогащенного урана

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Франция, Германия, Великобритания и США в четверг осудили Иран за наращивание темпов производства высокообогащенного урана.

"В докладе МАГАТЭ говорится, что Иран увеличил темпы производства урана, обогащенного до 60%, в Натанзе и Фордо (...) Мы осуждаем эти действия, которые способствуют неослабевающему росту иранской ядерной программы", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте МИД Франции.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить эти действия и урезать ядерную программу", - отмечается в документе.

По мнению авторов заявления, деятельность Ирана в ядерной сфере "демонстрирует отсутствие у него желания способствовать деэскалации ситуации и представляет собой безрассудное поведение в условиях напряженной обстановки в регионе".

При этом Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон "по-прежнему привержены дипломатическому решению" проблемы и уверены, что "Иран никогда не должен получить ядерное оружие".

Ранее на этой неделе ряд СМИ со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщил, что Иран вновь нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана.

"Иран в последние недели утроил темпы производства обогащенного до 60% урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц", - отмечало агентство ЭФЭ.

Агентство уточняло что этот шаг вступил в противоречие с наметившейся ранее тенденцией: до этого, по данным МАГАТЭ, Иран замедлял темпы обогащения урана. Теперь Иран возобновил обогащение урана в тех масштабах, которые фиксировались в первой половине 2023 года.

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в телеграм-канале, что Иран не стал бы наращивать производство высокообогащенного урана, если бы в прошлом году переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с участием США, Франции, Великобритании и Германии не зашли в тупик.

"Для вашего сведения: если бы США и "евротройка" не заблокировали восстановление СВПД в прошлом году, уровень обогащения в Иране сейчас не превышал бы 3,67%", - говорилось в сообщении Ульянова.

Иран начал обогащать уран до 60% в ответ на диверсию на ядерном центре в Натанзе в 2021 году.

СВПД заключила в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран. Соглашение предусматривало снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.