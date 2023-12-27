Минздрав Газы сообщил, что число погибших в регионе превысило 21 тыс. человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Число палестинцев, погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, достигло 21 110, сообщает в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные Минздрава анклава.

С 7 октября ранения получили 55 243 человека. В эти цифры включены 195 погибших и 325 раненых за последние сутки, отметили в ведомстве.

Однако в статистике Минздрава не делают различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок в анклаве.

Также палестинский Минздрав сообщил о гибели шести палестинских подростков в ходе рейда израильских военных в лагере "Нур-Шамс" на Западном берегу реки Иордан. Всего с 7 октября на Западном берегу погибли более 300 палестинцев, в основном, в ходе акций протеста и рейдов ЦАХАЛ.

Associated Press передает, что в ночь на среду ЦАХАЛ продолжила наносить мощные удары по центральным и южным районам Газы. Местные жители сообщили о тяжелых бомбардировках в районе лагеря беженцев Бурейдж, городов Хан-Юнис и Рафах, куда ранее от боевых действий на севере сектора бежали десятки тысяч человек.

Ранее военные также приказали эвакуироваться населению ряда зон в центральной Газе: по данным ООН, до 7 октября здесь проживали примерно 90 тыс. человек, а теперь здесь нашли пристанище еще более 61 тыс. перемещенных лиц. Всего, по информации ООН, 85% от 2,3-милионного населения Газы пришлось бежать из своих домов. Четверть населения страдает от недостатка продовольствия, воды, топлива и медикаментов из-за ограниченного поступления гуманитарных грузов в условиях израильской блокады.

Жители сообщают об интенсивных боях к востоку и северу от Бурейджа и в близлежащей деревни Джухр ад-Дик, где были замечены израильские танки. В свою очередь в группировке ХАМАС заявили, что атаковали четыре бульдозера и танк ЦАХАЛ на севере Хан-Юниса, где несколько дней не прекращается ожесточенное противостояние.

Издание "Джерузалем пост" сообщило со ссылкой на военные источники, что ХАМАС может удерживать часть заложников в центре Газы. Данная зона не считается столь значимой для ХАМАС как север анклава и Хан-Юнис. В ЦАХАЛ полагают, что основная часть заложников и командование ХАМАС находится на юге, вероятно, в Хан-Юнисе. На данный момент число оставшихся заложников оценивают примерно в 130 человек. По данным "Джерузалем пост", ЦАХАЛ начнет зачистку центра Газы с Аль-Магази, Бурейджа и Дейр-эль-Балаха, где ХАМАС располагает четырьмя батальонами в 1 тыс. бойцов.

В среду в Каире прошла встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и короля Иордании Абдаллы II. Лидеры заявили о недопустимости изгнания жителей Газы в Египет и Иорданию, предостерегли от разрастания конфликта. Также они подчеркнули, что единственный способ урегулировать кризис - немедленное прекращение огня, возвращение к реализации концепции "два государства для двух народов", создание палестинского государства в границах июня 1967 года.

Также в среду в священном для мусульман иракском городе Эн-Наджаф прошла похоронная процессия: ополченцы проиранских "Сил народной мобилизации" пронесли гроб с телом советника Корпуса Стражей Исламской революции Сейеда Рази Мусави. Он погиб в минувший понедельник в результате авиаудара Израиля по предместью Дамаска. Собравшиеся скандировали: "Смерть Америке, смерть Израилю". Позднее гроб с Мусави доставят по воздуху в Иран для погребения.

Он считался ответственным за координацию военного альянса Ирана и Сирии. В свою очередь в ЦАХАЛ отказались комментировать обстоятельства его смерти.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря. С 20 октября ЦАХАЛ ведет сухопутное наступление в Газе, и по утверждениям израильских властей, в ходе него погибли 166 военнослужащих. Также военные заявляют, что уничтожили тысячи бойцов из числа палестинцев.

Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.