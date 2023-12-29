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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ООН сообщила о попадании гуманитарного конвоя под израильский обстрел а Газе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по возвращавшемуся из северной части сектора Газа гуманитарному конвою, сообщил в пятницу глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Томас Уайт.

"Израильские военные открыли огонь по гуманитарному конвою, когда он возвращался из северной части сектора Газа по дороге, которую для этого выделил ЦАХАЛ", - написал Уайт в социальной сети X.

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Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако одно транспортное средство получило повреждения.

"Гуманитарные работники никогда не должны подвергаться атакам", - подчеркнул Уайт.

Израильская сторона пока не комментировала этот инцидент.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

ООН Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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