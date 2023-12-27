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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Российские военные сообщили о 10 нарушениях возглавляемой США коалицией в небе Сирии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить на брифинге в среду.

Кроме того, по его данным, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, одной парой истребителей F-16 коалиции.

Контр-адмирал сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

"В результате снайперского огня из района населенного пункта Мааррет-Мухос провинции Идлиб со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-НебелЬ, убит один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Вадим Кулить США F-16
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