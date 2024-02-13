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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что накануне провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом.

"Мы каждый день продолжаем прилагать активные усилия по возвращению Пола домой", - заявил Блинкен, выступая в Вашингтоне.

По его словам, Вашингтон не оставит этих усилий до тех пор, пока Уилан, а также задержанный в РФ гражданин США Эван Гершкович и "другие незаконно задержанные американцы" не вернутся на родину.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии 17 строгого режима.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 29 марта прошлого года. По данным ведомства, журналист The Wall Street Journal, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Энтони Блинкен США РФ Пол Уилан
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