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Li Auto и XPeng увеличили поставки электромобилей в ноябре до рекордов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. резко увеличили поставки в ноябре по сравнению с таким же месяцем прошлого года, причем последние две компании поставили очередные рекорды.

Li в прошлом месяце отгрузила 41,03 тыс. автомобилей, что в 2,7 раза выше показателя ноября 2022 года и на 1,5% больше, чем в октябре.

Поставки XPeng выросли в 3,4 раза относительно ноября прошлого года и на 0,2% к октябрю, – до 20 041 машины.

Nio в минувшем месяце поставила покупателям 15 959 электромобилей – это на 12,6% больше, чем годом ранее, и на 0,7% меньше, чем в октябре.

Совокупные поставки трех китайских производителей электромобилей в ноябре достигли 77,03 тыс., что является рекордом и в 2,2 раза превышает показатель того же месяца прошлого года.

С начала 2023 года Nio, Li Auto и XPeng поставили покупателям 589 279 автомобилей, подсчитала Barron's.

ADR Nio теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу, XPeng – 1,8%, Li Auto – прибавляют 2,2%.

Li Auto XPeng Nio Китай
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