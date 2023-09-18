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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"Автодом" в октябре начнет продажи китайских электромобилей Zeekr в РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Дилер премиальных автомобильных брендов "Автодом" начинает продажи трех моделей китайских электромобилей Zeekr на российском рынке, сообщила пресс-служба компании.

Кроссовер Zeekr X (272-сильный заднеприводный вариант и 428-сильный полноприводный двухмоторный), спортивный автомобиль Zeekr 001 с силовой установкой от 272 до 1125 л.с. и 544-сильный минивэн Zeekr 009 с октября будут доступны в дилерских центрах "Автодома" в Москве и Санкт-Петербурге.

Бренд Zeekr с производством в Китае представлен исключительно электромобилями и входит в периметр концерна Geely. Первые две буквы названия марки означают zero emission (нулевой выброс), третья буква отражает концепцию Electric-Evolution-Era (эра электрической эволюции), а окончание "kr" означает благородный газ криптон. Автомобили Zeekr выпускаются в Китае с 2021 года.

Дилерская группа "Автодом" основана в 1992 году и является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 14 брендов: Aurus, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. Дилер имеет 36 центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Весной "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод. Конечным бенефициаром АО "Автодом" является Андрей Ольховский.

Китай Автодом
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