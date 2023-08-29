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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Дефицит бюджета Белоруссии в 2024 году запланирован на уровне 1,9% ВВП

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Дефицит республиканского бюджета Белоруссии в 2024 году планируется на уровне 5 млрд белорусских рублей, или 1,9% ВВП, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Его видеокомментарий распространила служба совмина.

"Дефицит бюджета на республиканском уровне планируется 1,9% ВВП, то есть на уровне 5 млрд белорусских рублей. Источники погашения дефицита - остатки бюджета плюс те заимствования, которые мы делаем с нашими коллегами из Российской Федерации по интеграционным проектам", - сказал Селиверствов.

Министр отметил, что по источникам погашения дефицита "мы сбалансированы". "Вопросов, которые бы не позволили нам решать задачи социально-экономического развития - таких рисков мы не видим", - добавил он.

По его словам, доходы консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) в следующем году вырастут на 6% и составят около 67 млрд бел. рублей.

Законом о бюджете на 2023 год предусмотрен его дефицит в сумме 3,17 млрд бел. рублей (1,3% прогнозного ВВП). Расходы бюджета в текущем году запланированы в размере 36,54 млрд бел. рублей (на 12% больше, чем в 2022 году) при доходах 33,36 млрд бел. рублей (на 16,6% больше).

В 2022 году республиканский бюджет Белоруссии исполнен с дефицитом 4 млрд бел. рублей (2,1% ВВП) при плане 2,84 млрд бел. рублей. Доходы республиканского бюджета в 2022 году составили 28,62 млрд бел. рублей (на 2,8% больше плана), расходы - 32,63 млрд бел. рублей (на 6,4% больше).

Официальный курс на 29 августа - 3,1937 белорусских рубля/$1.

Юрий Селиверстов Белоруссия Минфин
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