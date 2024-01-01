В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Японии произошло землетрясение с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю, сообщает Kyodo News со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.

По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 7,4. По японской национальной шкале землетрясение оценено в максимальные 7 баллов. Подземные толчки ощущались в Токио, отмечает Japan Times. Геологическая служба США оценила магнитуду сейсмособытия в 7,5. Эпицентр располагался на глубине в 10 км, в 43 км от города Анамицу (префектура Исикава).

Еще одно землетрясение произошло у побережья префектуры Ниигата, его магнитуда, по предварительной оценке, - 5,2.

В связи с этим на западном побережье Хонсю объявлена угроза цунами, прогнозируемая высота волн для Исикавы - до 5 метров. Жителям префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендовано как можно быстрее покинуть прибрежные районы.

Местные жители в соцсетях сообщают, что первые мощные волны добрались до берегов.