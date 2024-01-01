Угроза цунами объявлена на Сахалине

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Для западного побережья Сахалина объявлена угроза цунами, сообщило региональное управление МЧС. Тревога объявлена с 18:40 по местному времени (10:40 по Москве) 1 января.

В прибрежных районах включили систему оповещения и эвакуируют людей в безопасные места. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами.

"Всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива, следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях - 30 - 40 м над уровнем моря, - рекомендуют в МЧС. - На возвышенности следует взбираться вверх по склону, избегая русел рек и ручьев. Добравшись до безопасного места, следует оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам".

Уходить с возвышенностей можно только после отбоя тревоги, подчеркивают в МЧС и заверяют, что силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию.

"Больших, разрушительных и опасных волн (возле Сахалина - ИФ) не ожидаем", - сообщила "Интерфаксу" руководитель центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

Она добавила, что, по данным японских служб, в настоящее время вблизи эпицентра сильного землетрясения у западного побережья Японии наблюдаются волны высотой чуть больше 1 метра, севернее от эпицентра возле японского о. Хонсю "колебания (волн цунами - ИФ) - значительно ниже от 20 до 40 см.

Ранее 1 января стало известно, что в Японии объявлена угроза цунами для западного побережья после мощного землетрясения с эпицентром в префектуре Исикава. По данным телекомпании NHK, волны цунами высотой до 1,2 метра уже обрушились на побережье города Вадзима в Исикаве. Прогнозируемая высота волн - до 5 метров.