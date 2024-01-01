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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

В Японии приостановили железнодорожное сообщение из-за землетрясения

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - После землетрясения в префектуре Исикава компания East Japan Railway сообщила, что движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику приостановлено, пишет Japan Today.

Оператор Tokyo Electric Power заявил, что проверяет свои электростанции на наличие проблем, но информации о каких-либо нарушениях пока не поступало. Проверку на своих АЭС проводит также электроэнергетическая компания Hokuriku Electric Power. В энергетической компании Kansai Electric Power заявили, что по итогам проверки нарушений не зафиксировали.

По данным телекомпании NHK TV, волны цунами высотой до 1,2 метра уже обрушились на побережье города Вадзима в Исикаве. По прогнозу, их высота может достичь пяти метров.

Мощное землетрясение произошло 1 января примерно в 16:10 по местному времени (10:10 по Москве) у западного побережья острова Хонсю. По оценке Геологической службы США, оно было магнитудой 7,5, его эпицентр располагался на глубине в 10 км, в 43 км от города Анамицу (префектура Исикава).

В префектурах Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата была объявлена угроза цунами, местных жителей призвали эвакуироваться из прибрежных зон.

Исикава Япония Хонсю East Japan Railway Tokyo Electric Power
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