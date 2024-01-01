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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Берлине в новогоднюю ночь задержали 390 человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Полиция Берлина в новогоднюю ночь задержала 390 человек, но в целом массовые гуляния прошли более спокойно, чем годом ранее, сообщает AP со ссылкой на заявление представителя полиции Аньи Диершке. Пострадали 54 полицейских.

В основном полиция задерживала тех, кто пускал запрещенную пиротехнику или направлял их в сторону полицейских или других прохожих.

В ночь на 1 января город патрулировали около 4,5 тысячи полицейских, это максимальное количество за десятки лет. Также в столице запретили использовать на улицах обычные петарды. Все эти меры были приняты, чтобы не допустить повтореняи прошлогодних беспорядков.

В других крупных немецких городах празднования также прошли относительно мирно. Во Франкфурте-на-Майне несколько человек были задержаны за запуск фейерверков в толпе.

В прошлом году гуляния в новогоднюю ночь в Германии были омрачены массовыми беспорядками и проявлением агрессии в адрес сотрудников полиции как в Берлине, так и в других немецких городах. Участники беспорядков запускали фейерверки в толпу и по сотрудникам полиции, бросали в них бутылки с зажигательной смесью.

Берлин Германия Франкфурт-на-Майне
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