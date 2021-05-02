Свыше 90 полицейских были ранены 1 мая в ходе беспорядков в Берлине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 93 полицейских были ранены во время беспорядков на первомайских митингах в Берлине. Об этом сообщает Associated Press.

В столице Германии в субботу прошло более 20 митингов, часть которых переросла в беспорядки. Протестующие начали бросать бутылки и камни в полицейских, а также поджигали мусорные баки. Полиция задержала 354 человек.

May Day in #Berlin ended in burning barricades and violent arrests after police prevented the demo from reaching its end point in Kreuzberg #b0105 pic.twitter.com/AslMhlmxhx — Conall Kearney (@ConallKearney) May 1, 2021

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель осудил действия людей, устроивших беспорядки, отметив, что такие действия не имеют ничего общего с политическим протестом. Чиновник был поражен количеством раненых полицейских и пожелал им скорейшего выздоровления.

Во время первомайских митингов в Берлине на обеспечение их безопасности направили около 5 тысяч полицейских.