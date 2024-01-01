Почти полмиллиона человек встретили Новый год на городских площадках Москвы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - По оценке мэрии Москвы, в новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях приняли участие почти полмиллиона человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в Telegram.

"Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество"", - сообщил он.

По его словам, для москвичей и гостей города в ночь с 31 декабря на 1 января прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки.

"Праздничная программа охватила 21 столичный парк и 12 окружных площадок. Традиционно одной из главных стала ВДНХ - здесь показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов", - отметил мэр.

Он уточнил, что до трех часов ночи работали и 26 площадок зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество".

По данным мэра, в новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 млн поездок на городском транспорте.

"По традиции метро, МЦК и наземный транспорт работали бесплатно и без перерыва. МЦД продлили работу до 3:00. Для пассажиров, которые встретили Новый год в поездке, мы организовали прямую трансляцию поздравления президента. Её посмотрели и послушали 77 тысяч человек - на 10% больше, чем годом ранее", - сказал Собянин.

Самыми популярными станциями в эту ночь он назвал "ВДНХ", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции" - "рядом с ними находятся любимые места новогодних прогулок".

Кроме того, мэр отметил высокий уровень работы специалистов городских служб, которые в новогоднюю ночь "организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения".

"На дежурстве были 1781 аварийно-восстановительная бриг ада, порядка 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и семь вертолетов, - написал мэр. - Город убирало больше 10 тысяч единиц техники. Энергетики поднимали температуру в системе отопления в связи с резким похолоданием. В итоге все прошло без сбоев".