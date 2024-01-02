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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Число жертв землетрясения в Японии превысило сорок человек

Число жертв землетрясения в Японии превысило сорок человек
В городе Нанао после землетрясения
Фото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, по последним данным, унесло жизни не менее 48 человек, сообщает во вторник японское телевидение.

При этом спасатели считают, что число жертв еще может увеличиться: предполагается, что люди могут находиться под завалами более чем 50 рухнувших строений.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Больше всего от подземных толчков пострадали города Вадзима и Судзу (префектура Исикава).

Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.

Япония
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