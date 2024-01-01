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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

В Японии провели эвакуацию в нескольких префектурах после землетрясений

Без электричества оказались более 36 тысяч домохозяйств

В Японии провели эвакуацию в нескольких префектурах после землетрясений
Мощное землетрясение произошло в Японии 1 января
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Правительство Японии решило провести эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Исикава, Ниигата и Тояма после серии землетрясений и предупреждения об угрозе цунами, передают местные СМИ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.

Стало известно, что более 36 тысяч домохозяйств в префектурах Исикава и Тояма оказались без электроэнергии после землетрясений.

Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6. После этого для прибрежных префектур Хонсю выпустили предупреждение об угрозе цунами, ожидались волны высотой до пяти метров. По данным телекомпании NHK, в Исикаве наблюдались волны высотой до 1,2 метра.

Компания East Japan Railway приостановила движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику. Также закрыты автотрассы в затронутых префектурах. Операторы атомных электростанций провели проверки АЭС.

Власти Японии продолжают оценку ущерба и предупреждают жителей о необходимости подготовки к возможным последующим толчкам.

Кроме того, к возможному приходу цунами готовились на Сахалине, во Владивостоке и в Находке.

Фумио Кисида Сахалин Япония Исикава Хонсю Ниигата
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