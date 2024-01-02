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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Число жертв землетрясения в Японии превысило 50

Число жертв землетрясения в Японии превысило 50
Последствия землетрясения в префектуре Исикава
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, по последним данным, унесло жизни не менее 55 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Ранее во вторник сообщалось о 48 погибших.

При этом спасатели считают, что число жертв еще может увеличиться: предполагается, что люди могут находиться под завалами десятков рухнувших строений.

Больше всего от подземных толчков пострадали города Вадзима и Судзу (префектура Исикава).

В пострадавшие от землетрясения районы перебросили около тысячи военнослужащих, которые помогают работать спасателям.

Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.

Япония
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